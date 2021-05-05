Число работающих в России кинотеатров практически вернулось к докоронавирусному уровню, подсчитали аналитики

Опасения, что карантин погубит до четверти рынка, а зрители массово останутся смотреть кино дома, оказались преувеличены, пишет газета «КоммерсантЪ». Закрылось только 7–8% кинозалов, в то же время стали открываться новые, а отток в онлайн-кинотеатры не превысил 5% аудитории, говорят участники рынка. Также, по их словам, помогла субсидия, которую в прошлом году выделяло государство.
2021-05-05T22:04:32+03:00
2021-05-05T22:04:32+03:00
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22:04, 05 мая 2021
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