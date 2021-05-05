В Госдуму внесен законопроект, который предлагает запретить отождествление роли СССР в войне с ролью Германии

Кроме того, он также запрещает отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом.

Документ, согласно опубликованному тексту, не должен отразиться на образовательной и просветительской деятельности, но целесообразность его разработки вызывает сомнения, сказал «Эху» доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий.

«Это вопрос о применении закона и его трактовке. Авторы законопроекта они оговариваются, что этот закон не распространяется на научные дискуссии, исторические изыскания, где могут быть разные точки зрения. Мне не очень понятно, в чем необходимость принятия этого закона. Кто эти люди, которые пытаются заработать политический капитал на охаивании наших предков? Кто в нашей стране омерзительно спекулирует на нашей победе? Я не представляю никаких политических деятелей, которые на этом строить что-то», — сказал он.

По мнению О.Будницкого, этот закон – «выстрел в пустоту».

«Если речь идет об ответе европейским резолюциям, которые отождествляли нацистскую Германию и Советский Союз, для них этот закон ничего не значит. За пределами нашей страны он действовать не может. А в пределах страны — непонятно, кто эти люди, которые охаивают наших предков. Это очень противоречивый документ», — отметил он.

По словам Олега Будницкого, существует художественная литература, персонажи в которой сопоставляют нацистскую Германию и Советский Союз, и как это будет согласовываться с законом, остается неясным.