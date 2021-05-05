Страны G7 обвинили Москвы в угрозах миропорядку

В то же время там рассчитывают взаимодействовать с Москвой в урегулировании региональных кризисов.

Министры стран «Семерки» выразили обеспокоенность тем, что Россия продолжает вести себя «негативно, безответственно и дестабилизирующе». В вину ей ставятся действия, «направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации».

Для сдерживания всего этого страны блока намерены выработать в отношении Москвы совместный подход. Они выразили солидарность с Киевом против российской агрессии, а также поддержку властям других восточноевропейских стран, столкнувшихся с действиями российских спецслужб.

От Москвы потребовали большей прозрачности в деятельности своих военных, полного отвода войск от украинской границы и соблюдения Минских соглашений для дальнейшей деэскалации в регионе. Отдельно «Большая семерка» призвала расследовать использование химического оружия против политика Алексея Навального.

В Москве обвинения в агрессивном поведении ранее неоднократно отвергали.