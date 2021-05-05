МЧС предупреждает жителей столичного региона о сильном ветре в четверг

Его порывы могут составлять до 20 м/с. Предупреждение действует в течение практически всего дня. Спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения, пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
2021-05-05T21:32:42+03:00
2021-05-05T21:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 05 мая 2021
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