РБК: Руководство «Сбера» рассылало сотрудникам предупреждения о незаконности участия в несогласованных акциях

Департамент кибербезопасности в письме оповещал, что личные данные такого сотрудника попали в открытый доступ в Сети, поскольку он заявлялся на участие в подобном митинге.

В то же время в письме указывалось, что «каждый сотрудник имеет право во внерабочее время выразить свою политическую, религиозную или другую позицию в разрешенных законом формах». В «Сбере» сказали изданию, что они регулярно рассылают предупреждения о возможной компрометации данных сотрудников. И в тексте этой рассылки не содержится информация, ограничивающая какие-либо права сотрудников.

Ранее сторонники Алексея Навального запустили сайт, на котором предлагали людям регистрироваться и сообщать о своем желании принять участие в митинге за свободу политика. В апреле появились сообщения, что база данных электронных адресов зарегистрировавшихся появилась в интернете.