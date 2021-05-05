В американском штате Джорджия отменили увольнение полицейского, который застрелил афроамериканца

Совет по гражданской службе американского Атланты пришел к выводу, что бывшему офицеру полиции не предоставили право на необходимую защиту. Гарретт Ролф летом прошлого года выстрелил при задержании в афроамериканца Рейшарда Брукса и смертельно его ранил. При этом незадолго до инцидента Брукс оказал сопротивление полицейским, отнял у них электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его. В Атланте после инцидента прошли демонстрации.