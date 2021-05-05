Во французском городе Авиньон во время антинаркотического рейда неизвестный застрелил полицейского

ЧП на юге Франции. В городе Авиньон во время антинаркотического рейда неизвестный застрелил полицейского, сообщил премьер-министр республики. В свою очередь в МВД Франции сказали, что под огнем оказались несколько силовиков и один из них был ранен. По словам представителя полиции, подозреваемый пока еще не задержан.