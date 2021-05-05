Во французском городе Авиньон во время антинаркотического рейда неизвестный застрелил полицейского

ЧП на юге Франции. В городе Авиньон во время антинаркотического рейда неизвестный застрелил полицейского, сообщил премьер-министр республики. В свою очередь в МВД Франции сказали, что под огнем оказались несколько силовиков и один из них был ранен. По словам представителя полиции, подозреваемый пока еще не задержан.
2021-05-05T21:31:05+03:00
2021-05-05T21:31:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2833576-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 05 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…