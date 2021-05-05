ОВД-Инфо и «Новая газета» проведут 6 мая онлайн-марафон в поддержку политических узников

Онлайн-марафон, посвященный задержаниям на массовых акциях в начале года, пройдет завтра на YouTube-канале «Новой газеты». Мероприятие организовано совместно с правозащитным проектом «ОВД-Инфо». Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» медиакоординатор «ОВД-Инфо» Константин Фомин, идея состоит в том, чтобы предать огласке масштабность зимних задержаний и привлечь общественное внимание к проблеме репрессий.

«Наша основная идея заключается в том, что все то большое количество людей, которые были задержаны, а потом стали фигурантами многочисленных уголовных дел, их не знают по именам, они мало что знают. Их больше, чем было по «болотным» и «московским» делам вместе взятыми. Это самое масштабное политическое преследование за всю историю современной России», — сказал он.

Поэтому, добавил К.Фомин, запускается такая кампания за их освобождение.

«Важно сейчас познакомить аудиторию познакомить с фигурантами. Важно видеть не цифры статистики, а видеть в них живых людей. Нам, кажется, что благодаря этому кампания солидарности будет намного успешнее», – отметил он.

В ходе трансляции о проблеме политзаключенных будут рассказывать известные правозащитники и журналисты. По мнению Константина Фомина, мероприятие может способствовать успешному освобождению и оправданию многих людей.