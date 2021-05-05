Футбольный клуб «Оренбург» столкнулся с проблемами при попытке попасть в премьер-лигу

Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза отказалась выдавать ему соответствующее разрешение. Члены комиссии, как пишет газета «КоммерсантЪ», посчитали, что команда не выполнила обязательные критерии для вступления в высший дивизион.

В случае если «Оренбург» так и не будет допущен к участию в чемпионате России, его путевка может перейти «Нижнему Новгороду». Клуб занимает сейчас третью строчку. Несколько минут назад в РФС объявили, что лицензию для попадания в премьер-лигу не победил лидер ФНЛ самарские «Крылья Советов».