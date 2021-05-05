Власти Индонезии выдворяют россиянку, которая сходила в магазин с нарисованной медицинской маской

Инцидент произошел на курорте Бали. Местная администрация предупредила, что не потерпит нарушений требований. Видео как гражданка России ходила в магазин на острове с нарисованной на лице медицинской маской появился в интернете в конце апреля. И вызвал возмущение жителей Индонезии, обязанных соблюдать карантинные требования.