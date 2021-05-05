Американским военным не удалось провести испытания ракеты Minuteman III

Перед самым пуском старт отменили. Причины решения в командовании ВВС США не называют, ссылаясь на расследование. Межконтинентальная баллистическая ракета может нести несколько ядерных боеголовок. Ее дальность действия составляет 12 тыс. км. Это единственная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.