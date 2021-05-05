В России хотят запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму несколько депутатов и сенатор от» Единой России». Он также предлагает запретить публично приравнивать роли СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны. По словам авторов инициативы, они лишь воплощают те идеи, которые были заложены в прошлогоднем послании президента.