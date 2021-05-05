Страны G7 призывают Россию к соблюдению обязательств в рамках ОБСЕ

И, в частности, к прозрачности в военной деятельности, говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел «семерки». Они назвали «безответственным и дестабилизирующим» поведение России. Участники встречи говорят о планах действовать вместе перед угрозой со стороны Кремля. Кроме того, министры выразили озабоченность в связи с ситуацией с правами человека в России, а также подавлением оппозиции. В Москве обвинения в агрессивных действиях отвергают.
2021-05-05T21:00:57+03:00
2021-05-05T21:00:57+03:00
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21:00, 05 мая 2021
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