Страны G7 призывают Россию к соблюдению обязательств в рамках ОБСЕ

И, в частности, к прозрачности в военной деятельности, говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел «семерки». Они назвали «безответственным и дестабилизирующим» поведение России. Участники встречи говорят о планах действовать вместе перед угрозой со стороны Кремля. Кроме того, министры выразили озабоченность в связи с ситуацией с правами человека в России, а также подавлением оппозиции. В Москве обвинения в агрессивных действиях отвергают.