В Китае вводят штрафы за пропаганду обжорства и расточительное использование продуктов питания

В законе, который парламент страны одобрил в конце апреля, говорится, что граждане КНР в кафе или ресторанах должны заказывать и потреблять еду в разумных количествах, придерживаться концепции здорового питания. Дома они обязаны предотвращать появление большого количества отходов, а также покупать, хранить и готовить пищу в соответствии с реальными потребностями повседневной жизни.

В ресторанах с клиентов, которые оставляют много отходов, предлагается взимать дополнительную плату, передает агентство РИА Новости. Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям.