Роскомнадзор составил в прошлом месяце 16 протоколов в отношении компаний Facebook, Google и Twitter

Во всех случаях, как сказали в ведомстве агентству «Интерфакс», речь идет о том, что администрация ресурсов не удалила или удалила поздно противоправную информацию.

Ряд протоколов уже направлены в московские суды, их должны рассмотреть в конце мая. Также сообщалось, что один протокол был составлен в отношении видеоресурса TikTok, также за то, что там не удалили некий запрещенный контент. Ранее штрафы социальным сетям были выписаны в том числе за сообщения с анонсами несогласованных акций протеста.