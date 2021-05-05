В Саратове на 60-м году жизни скончался актер театра и кино Дмитрий Черных

По сведениям местной прессы, ранее он перенес заболевание коронавирусом, а также проходил лечение от онкологии, что привело к сильному ослаблению организма. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь артиста не удалось. Черных был известен ролями в сериалах «Парижане» с участием Пьера Ришара и «Воротилы» с Михаилом Ефремовым.
2021-05-05T20:03:43+03:00
2021-05-05T20:03:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2833546-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 05 мая 2021
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…