В Саратове на 60-м году жизни скончался актер театра и кино Дмитрий Черных

По сведениям местной прессы, ранее он перенес заболевание коронавирусом, а также проходил лечение от онкологии, что привело к сильному ослаблению организма. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь артиста не удалось. Черных был известен ролями в сериалах «Парижане» с участием Пьера Ришара и «Воротилы» с Михаилом Ефремовым.