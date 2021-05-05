Экс-боец смешанного стиля и член Совета депутатов Красногорска от «ЕР» Джефф Моснсон стал обманутым дольщиком

Бывший боец смешанного стиля, а ныне член Совета депутатов Красногорска от «Единой России» Джефф Моснсон стал обманутым дольщиком. Как пишет интернет-издание Championat,com, спортсмен вложил средства в строительство жилого комплекса в Сочи. Однако компания-застройщик объявила о банкротстве. Монсон даже приезжал на собрание дольщиков. Три года назад боец получил гражданство России.