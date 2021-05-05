Социальной сети TikTok грозит в России еще один штраф — до 4 млн. рублей

В мировой суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении. Интернет-сервис обвиняют в том, что его руководство не удалило запрещенную информацию. Судебное заседание пройдет 27 мая. Ранее ряд социальных сетей уже были оштрафованы. В том числе за опубликованные там активистами оппозиции анонсы несогласованных акций.