Российские власти планируют сокращать количество лиц, которые отбывают наказания по приговору суда

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы страны говорится, что к 2030 году в исправительных учреждения планируется оставить только 250-300 тыс. человек. Сейчас их насчитывается почти 500 тысяч. По замыслу авторов концепции способствовать снижению такой цифры должны такие меры как домашний арест и запрет определенных действий.