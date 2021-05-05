Российские власти планируют сокращать количество лиц, которые отбывают наказания по приговору суда

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы страны говорится, что к 2030 году в исправительных учреждения планируется оставить только 250-300 тыс. человек. Сейчас их насчитывается почти 500 тысяч. По замыслу авторов концепции способствовать снижению такой цифры должны такие меры как домашний арест и запрет определенных действий.
2021-05-05T20:02:21+03:00
2021-05-05T20:02:21+03:00
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20:02, 05 мая 2021
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