Канцлер Германии Ангела Меркель назвала действия России одним из масштабных вызовов для ее страны и для США

Отчасти из-за агрессивного поведения Москвы, по мнению главы немецкого правительства, меняется соотношение сил в мире. На это, по мнению Меркель, влияет также экономическое и политическое усиление Китая. Также сегодня министры иностранных дел G7 обвинили Россию в угрозах мировому порядку. По сведениям агентства Bloomberg, об этом говорится в их совместной резолюции по итогам встречи. Москва подобные обвинения отвергает.