Канцлер Германии Ангела Меркель назвала действия России одним из масштабных вызовов для ее страны и для США

Отчасти из-за агрессивного поведения Москвы, по мнению главы немецкого правительства, меняется соотношение сил в мире. На это, по мнению Меркель, влияет также экономическое и политическое усиление Китая. Также сегодня министры иностранных дел G7 обвинили Россию в угрозах мировому порядку. По сведениям агентства Bloomberg, об этом говорится в их совместной резолюции по итогам встречи. Москва подобные обвинения отвергает.
2021-05-05T20:01:58+03:00
2021-05-05T20:01:58+03:00
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20:01, 05 мая 2021
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