Bloomberg: Министры иностранных дел G7 считают, что Россия угрожает мировому порядку

В то же время в проекте итоговой резолюции саммита, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg, говорится о необходимости выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. А также укреплять коллективные возможности перед лицом действий российской стороны. Кремль неоднократно отвергал обвинения в том, что его действия носят агрессивный характер или направлены против других стран.