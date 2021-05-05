Bloomberg: Министры иностранных дел G7 считают, что Россия угрожает мировому порядку

В то же время в проекте итоговой резолюции саммита, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg, говорится о необходимости выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. А также укреплять коллективные возможности перед лицом действий российской стороны. Кремль неоднократно отвергал обвинения в том, что его действия носят агрессивный характер или направлены против других стран.
2021-05-05T19:32:15+03:00
2021-05-05T19:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 05 мая 2021
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