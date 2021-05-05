Интернет-издание «Медуза» пожаловалось на хакерскую атаку

Злоумышленники попытались дискредитировать кампанию по сбору средств. Они оформляли переводы с краденых карт, говорят в редакции. Платежная система заблокировала большинство таких переводов. «Медуза» объявила сбор средств после того, как российские власти признали издание иностранным агентом. В министерстве юстиции свое решение объясняли тем, что издание получило перевод из-за рубежа, но других подробностей не раскрывали.