Интернет-издание «Медуза» пожаловалось на хакерскую атаку

Злоумышленники попытались дискредитировать кампанию по сбору средств. Они оформляли переводы с краденых карт, говорят в редакции. Платежная система заблокировала большинство таких переводов. «Медуза» объявила сбор средств после того, как российские власти признали издание иностранным агентом. В министерстве юстиции свое решение объясняли тем, что издание получило перевод из-за рубежа, но других подробностей не раскрывали.
2021-05-05T19:31:46+03:00
2021-05-05T19:31:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2833534-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 05 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…