В Египте вводят дополнительные ограничения

На две недели в республике частично закрывают торговые центры и рестораны. Будут отменены праздничные мероприятия по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Однако с 12 по 16 мая верующим будет разрешено посещать мечети, будут закрыты все парки и пляжи, а также ограничена работа общественного транспорта.

В телевизионном обращении к нации премьер-министр Египта объявил, что в стране наблюдается третья волна коронавируса.

