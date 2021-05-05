В России вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора березового сока, ягод и грибов, передает агентство «Росбалт». В документах, по его сведениям указаны, в частности, требования к размерам грибов.

Так, как отмечает агентство, разрешается собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см. За нарушение правил предполагается штраф в размере от 500 до 1 000 рублей. Для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса.