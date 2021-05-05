«Новая»: почти всех «иностранных наблюдателей» на голосовании по поправкам к конституции завезли в Москву одним рейсом

«Новая газета» выяснила, что практически всех «иностранных наблюдателей» на голосовании по поправкам к конституции летом прошлого года завезли в Москву одним чартерным рейсом из Минска.

В десанте «наблюдателей» «Новая» насчитала 60 человек. Их пригласил не Центризбирком, а Общественная палата – ведь они ехали не на выборы, а на разовую особую процедуру, регулируемую особым законом – «общероссийское голосование». Все перелеты, отели и тому подобное полностью оплатила принимающая сторона.

Кем же были эти гости, которые единогласно признали прошедшее голосование абсолютно честным и прозрачным? Действующие и отставные политики и чиновники, журналисты, бизнесмены… как-то затесался даже один психотерапевт. Самая большая делегация у французов, 16 человек, все как один – из ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. 6 «экспертов» — из Сербии. 5 – из Афганистана. Трое – из Германии (опять же, крайне правая «Альтернатива для Германии»). От Италии — депутат парламента от правой «Лиги Севера» и основатель межфракционной группы «Друзья Путина» Паоло Гримольди – и так далее.

В ответ на запрос журналистов, кто составлял список приглашенных, ни одной конкретной организации или должностного лица в Общественной палате назвать не смогли.