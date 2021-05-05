Президент Израиля поручил лидеру оппозиционной партии «Еш Атид» Яиру Лапиду сформировать новое правительство

Таким образом Беньямин Нетаньяху лишается шансов удержать премьерское кресло. По словам президента, у центриста Лапида сейчас есть в парламенте поддержка почти половины депутатов. Парламентские выборы прошли в стране в марте. Около четверти кресел завоевал блок «Ликуд» Нетяньяху. Действующий глава правительства занимал этот пост больше 12 лет.