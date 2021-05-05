«Новая»: Иностранцев, которые наблюдали за голосованием по поправкам к Конституции увезли из Москвы одним рейсом

Также они прибыли в Москву несколькими чартерными рейсами. В совместном с центром «Досье» расследовании говорится, что среди них было немало представителей иностранных структур, которые поддерживают политику Кремля. Также на борту находились представители крайне правых из Германии, Франции и Италии. Все они положительно отзывались о прошедшем минувшим летом голосовании и давали комментарии государственным СМИ. Официально международных наблюдателей на плебисците по Конституции при этом не было, поскольку ЦИК отказался предоставить им аккредитацию, а завезённых иностранцев называли «экспертами».
2021-05-05T18:31:51+03:00
2021-05-05T18:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 05 мая 2021
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