«Новая»: Иностранцев, которые наблюдали за голосованием по поправкам к Конституции увезли из Москвы одним рейсом

Также они прибыли в Москву несколькими чартерными рейсами. В совместном с центром «Досье» расследовании говорится, что среди них было немало представителей иностранных структур, которые поддерживают политику Кремля. Также на борту находились представители крайне правых из Германии, Франции и Италии. Все они положительно отзывались о прошедшем минувшим летом голосовании и давали комментарии государственным СМИ. Официально международных наблюдателей на плебисците по Конституции при этом не было, поскольку ЦИК отказался предоставить им аккредитацию, а завезённых иностранцев называли «экспертами».