Российское правительство предложило президенту выйти из Договора по открытому небу

Теперь, как ожидается, Владимир Путин, внесет соответствующее предложение в Госдуму. Договор действовал почти два десятка лет. В нем участвовали более тридцати стран, Он позволял участникам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Это способствовало снижению напряженности. В прошлом году из соглашения вышли США.