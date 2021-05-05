Российское правительство предложило президенту выйти из Договора по открытому небу

Теперь, как ожидается, Владимир Путин, внесет соответствующее предложение в Госдуму. Договор действовал почти два десятка лет. В нем участвовали более тридцати стран, Он позволял участникам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Это способствовало снижению напряженности. В прошлом году из соглашения вышли США.
2021-05-05T18:31:04+03:00
2021-05-05T18:31:04+03:00
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18:31, 05 мая 2021
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