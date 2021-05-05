Чехия намерена обсудить обвинения в адрес России на неформальном саммите ЕС в эту субботу

На встрече в Порту речь пойдет в том числе о взрывах на арсенале во Врбетице, цитирует агентство ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Прага обвиняет российскую военную разведку в причастности к взрывам, в Москве обвинения отвергают. Сегодня в чешском правительстве сказали, что Россия, по их данным, готовилась к подобным обвинениям. Как пишет издание Hospodarske Noviny со ссылкой на разведку, еще до выступления главы правительства в социальных сетях начала распространяться информация, в которой говорилось о несостоятельности чешской версии.