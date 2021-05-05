Ряд стран вновь начнут выдавать визы россиянам в ближайшее время

При этом полететь на отдых пока не получится из-за коронавирусных ограничений.

Официальный визовый центр Испании в Москве сообщил, что уже с 12 мая возобновит прием документов на Шенгенскую визу. Выдавать гражданам их будут не ранее 1 июня, отмечают в генконсульстве в столице. Также подчеркивается, что ограничения на въезд в Евросоюз пока сохраняется, поэтому попасть в страны-члены ЕС до снятия запретов не получится. Это касается и Италии, которая начала продление просроченных виз.

Также уже можно подать документы на получение визы в Болгарию. Ранее визовый центр сообщил, что сделать это можно будет не ранее 17 мая, однако МИД страны это опроверг, отметив, что свою работу центры возобновили еще в минувшую субботу. Попасть же в Софию можно только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. При этом второй компонент препарата должен быть введен не позднее, чем за 14 дней до поездки. Власти Болгарии подчеркивают, что пускать будут и тех, кто вакцинировался российским «Спутником». Информации о том, как будет организовано авиасообщение между двух стран, пока нет.

С 14 мая без квот готова принять россиян и Греция. Для влета в страну необходимо также предъявить справку с отрицательным тестом или сертификат вакцинации. Отмечается, что детям до 5 лет тест делать не надо.

На данный момент власти России и Египта продолжают вести переговоры о возобновлении туристического авиасообщения. Однако, несмотря на многократные заявления о готовности принять иностранных граждан, итогового соглашения пока нет.