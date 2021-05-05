Псковский журналист Денис Камалягин, признанный властями иноагентом, перечислил деньги чиновникам и политикам

Их теперь должны признать лицами, аффилированными с иностранным агентом. Об этом «Эху» рассказал сам Денис Камалягин.

Признанный иностранный агентом журналист издания «Псковская губерния» Денис Камалягин рассказал, что перевел деньги губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, депутату Госдумы от Псковской области и руководителю реготделения «Единая Россия» Александру Козловскому, мэру Пскова Ивану Цецерскому, отчитавшись в последнем отчете Минюста, что они получили финансирование от «иностранного агента».

«Сразу после того, как мне присвоили статус «иностранного агента», я нашел номера нашего губернатора, главы администрации, депутата Госдумы от Псковской области и перевел на деньги. Я подумал, что есть единороссы, которые продвигали этот законопроект, они также занимаются политической деятельностью и также распространяют материалы, которые касаются политики. И вот возникла эта мысль, я перевел средства на личные счета этих чиновников», — рассказал журналист.

По словам Д.Камалягина, суммы переводов были незначительными, от 30 до 100 рублей, но по закону важен сам факт финансирования. «Эти чиновники интересны тем, что они участвуют в избирательной кампании Псковской области, и они будут вести агитацию. И даже если после моих переводов их могут не признать иноагентами, то под поправку о лицах аффилированных иностранными агентами они попадают 100%. В связи с этим они будут вынуждены отмечать в ходе своей агитации, что они аффилированы с иностранным агентом, то есть со мной, что они получали финансирование от меня, и эта информация должна занимать не менее 15% на их билбордах, бюллетенях и прочей агитационной макулатуре, которую они будут распространять», — отметил журналист.

*Минюст России 28 декабря 2020 года включил Дениса Камалягина в список СМИ-иноагентов.