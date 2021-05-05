Жалоба политика Алексея Навального на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова будет рассмотрена

Пресненский суд Москвы принял к производству иск оппозиционера.

Иск был подан 29 марта. Ранее суд дважды оставлял без движения заявления Навального. Судья Наталья Каржавина ссылалась на формальные недочёты. Теперь ошибки исправлены, рассказала Эху пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Алексей Навальный сможет лично участвовать в заседаниях, если заявит о таком желании и судья сочтёт это возможным, уточнила представитель суда.

Оппозиционер требует признать не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова, сделанное 1 октября. Тогда пресс-секретарь президента говорил, что Навальный якобы работает на зарубежные спецслужбы.

Песков добавил, что все, что озвучивает Навальный, это то, что ему вкладывает в уста эта организация. Оппозиционер назвал эти слова «чушью» и «нелепыми обвинениями» и потребовал либо опубликовать доказательства, либо опровержение на официальном сайте Кремля. Песков тогда комментировать иск отказался.

Досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая.