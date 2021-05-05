Группа членов «ЕР» внесла законопроект о запрете отрицания решающей роли СССР в освобождении Европы от нацизма

Группа членов «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о запрете отрицания решающей роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Он также запрещает отождествлять роли Советского союза и гитлеровской Германии.

Новые поправки расширяют список вещей, которые запрещаются федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа…». Авторы законопроекта хотят, чтобы в тексте также был указан запрет на отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии и стран оси. Помимо этого, в статье будет отдельно прописан и запрет на отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». Это касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ или интернете.

Авторы проекта отмечают, что он подготовлен в рамках поручений президента. Сам Владимир Путин в прошлом году в интервью ТАСС в резкой форме отзывался о тех, кто отождествляет СССР и Нацисткую Германию: «недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто»

В пояснительной записке к законопроекту рассказывается о необходимости поставить заслон оскорблениям в адрес ветеранов, омерзительным спекуляциям на Победе, а также попыткам заработать политический капитал на «охаивании предков».

Авторами поправок выступили депутат Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатором Алексей Пушков. Ожидается, что законопроект могут принять до конца весны.

По мнению президента фонда «Петербургская политика», политолога Михаила Виноградова, этот законопроект важен для соблюдения продвигаемой властями идеологии.

По словам Михаила Виноградова, пока кто-то пытается оспорить влияние России на постсоветском пространстве, властям важно сделать так, чтобы желания говорить про Вторую Мировую войну вообще не возникало.