Американская компания Blue Origin планирует начать сегодня продажу билетов на суборбитальный корабль New Shepard

Также будет обнародована информация о покупке билетов, времени полета, стоимости путешествия. Все эти сведения раньше держались в секрете. Корабль сможет брать на борт до шести человек. Космические туристы, как ожидается, проведут несколько минут в состоянии невесомости. По предварительным прогнозам, стоимость полета для одного человека может составить 200-250 тыс. долларов.
2021-05-05T17:31:39+03:00
2021-05-05T17:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 05 мая 2021
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