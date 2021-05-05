Американская компания Blue Origin планирует начать сегодня продажу билетов на суборбитальный корабль New Shepard

Также будет обнародована информация о покупке билетов, времени полета, стоимости путешествия. Все эти сведения раньше держались в секрете. Корабль сможет брать на борт до шести человек. Космические туристы, как ожидается, проведут несколько минут в состоянии невесомости. По предварительным прогнозам, стоимость полета для одного человека может составить 200-250 тыс. долларов.