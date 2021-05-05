Источник «Интерфакса»: Россия может летом возобновить авиасообщение с Турцией

По его словам, решение будет связано с эпидемиологической обстановкой в этой стране. Регулярные и чартерные полеты восстановят, как только начнет снижаться число заболевших и третья волна коронавируса пойдет на спад, добавил собеседник агентства. Пока что решение об ограничении полетов действует до 1 июня.

Ситуацию с возобновлением туристического потока обсудили сегодня лидеры двух стран. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки.