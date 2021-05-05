Псковский городской суд признал законным включение журналиста Людмилу Савицкую в реестр СМИ — иностранных агентов

Такое решение еще в конце прошлого года приняло министерство юстиции. В то же время оно было приостановлено, пока шло разбирательство по ее жалобе. Адвокат Савицкой говорит, что они намерены добиваться отмены такого решения. Вместе с нею в списки СМИ-иностранных агентов были включены еще четыре человека.