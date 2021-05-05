Z Архив новостей новости
5 5 6 2280
17:03, 05 мая 2021

Россияне перешли в так называемый «режим проедания сбережений»

Среди основных причин называют рост цен и снижение уровня доходов.

Разница между реальными доходами граждан и их тратами на покупку товаров и услуг за первый квартал этого года составила более 600 миллиардов рублей, следует из данных Росстата. Таким образом, средняя скорость, с которой в общей сумме тратятся накопления, составляет около 7 миллиардов рублей в день.

Аналитик «Райфайзенбанка» Станислав Мурашов отмечает, что начало этого года принесло ухудшение по всем статьям доходов. При этом, судя по всему, наиболее сильно это затронуло «серый» сегмент рынка труда. По данным Центробанка, реальные доходы граждан откатились на уровень 10-летней давности.

Помимо сбережений, для покрытия своих потребностей граждане используют и потребительские кредиты, отмечает эксперт. Их выдача постоянно ускоряется и в ближайшее время может достигнуть темпов конца прошлого года. С января по март этого года, следует из документов ЦБ, физлицам было выдано займов на общую сумму свыше 1 триллиона рублей.

Вместе с тем в Минэкономразвития прогнозируют рост доходов россиян в этом году на 3%


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Ощущение раскола в американских мозгах Другую формируют радикалы из спецслужб и конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом доминирующих американских позиций в мире…

5 127 6 11936 29.04
Блоги

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…

5 48 6 6751 03.05
Блоги

МИД РФ: Действия ЕС не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны Заявление МИД России в связи с российскими ответными мерами на очередные санкционные решения ЕС…

5 85 6 12854 30.04
Блоги

Заявление журналистов в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы» «Призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова»...

5 65 6 10061 03.05
Интервью Персонально ваш

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист, политик, кандидат в депутаты Госдумы

Не нужно убивать предпринимательскую жилку в людях. Пусть люди хотят больше зарабатывать. Просто эти перекосы, когда у нас у кого-то есть дворец за 100 млрд. рублей, а кто-то не может себе на пенсию оплатить квитанцию за ЖКХ…

5 102 6 16030 04.05
#слушать 51:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

В Госдуму внесли два законопроекта, которые затруднят несистемной оппозиции избрание на выборах Авторы утверждают, что это должно помочь защитить страну от деструктивного влияния…

5 58 6 9189
Блоги

Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Мы все привели страну к нынешнему состоянию Намордник государства здесь был сорван в 2014 году вместе с началом войны. Врагов по обе стороны границы можно ставить вне закона и убивать…

5 39 6 6464 15:33
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Майки к лету» Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию…

5 152 6 29824 30.04
Блоги

Блог «Новой газеты»

Казни, изнасилования, грабежи/ Во Франции вышло расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР Во Франции вышло расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР. Вот самое главное…

5 76 6 15172 14:56
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Священной является не просто сама война, но и все ее участники — командармы, командиры полков, командиры взводов, генералиссимус Сталин, народ весь, который в это время трудился, работал…

5 38 6 8031 04.05
#слушать 35:54 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Не осудил за преступления киевскую хунту – все, иностранный агент Если ты критикуешь Путина – это не значит, что ты враг России. Ты можешь быть патриотом и при этом критиковать Путина. Но если ты не осудил репрессивную киевскую хунту – никаких шансов…

5 82 6 17984 29.04
Блоги

Дмитрий Милин: Сахаров, контр-адмирал Фомин и «супер-торпеда» Она должна была взрываться у побережья США и вызывать искусственное цунами, которое смывало бы американские прибрежные города…

5 126 6 27361 04.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

О страхе Никогда не забуду того мерзкого страха, который я ощущала. Надпись я старательно прикрывала рукой, но мне казалось, что весь вагон ее видит, я обливалась потом и не очень соображала, что читаю…

5 359 6 80480 29.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Диалоги с людьми. Часть I. Метро Каждый год я провожу несколько больших встреч с москвичами. К сожалению, в прошлом году встречаться было невозможно. Но теперь мы решили вернуться к этой доброй традиции…

5 27 6 6430 02.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Времена предсказуемо ужесточаются каждый день Адвокат, решивший защищать конституционное право граждан на свободу мысли и слова, свободу прессы, запрет цензуры… — он безусловно угрожает безопасности ЭТОГО государства!..

5 105 6 27316 30.04
Блоги

Deutsche Welle

Европейские насосы для Крыма: когда санкции нипочем Россия пытается обеспечить аннексированный Крым водой при помощи европейского оборудования, которое попало на полуостров в обход санкций ЕС…

5 150 6 44037 04.05

Популярное за неделю

Новости

Cпецдокладчик ПАСЕ: России могут грозить новые санкции, если Алексея Навального не освободят из колонии Соответствующие процедуры могут быть запущены уже в июне, сказал член французской делегации в ассамблее телеканалу «Дождь»...

5 42 6 26509
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Список недружественных стран может состоять из одного слова: все. Весь мир…

5 38 6 103798 28.04
#слушать 51:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
На ваш взгляд, нужно ли запретить охоту?
5 38 6 92477 29.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Отрыв от народа и ... Падение!» -3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения в I кв. 2021. Не зря Росстат отложил публикацию этой цифры на неделю после послания президента. Бледно выглядел бы наш президент с такой цифрой…

5 197 6 147043 29.04
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Железный занавес — важнейший элемент подлинной русской государственности. Без него построение поповско-гэбэшно-опричного счастья и рая для 140 млн человек невозможно…

5 50 6 118962 02.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9105308
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4895229

Сегодня в эфире