Россияне перешли в так называемый «режим проедания сбережений»

Среди основных причин называют рост цен и снижение уровня доходов.

Разница между реальными доходами граждан и их тратами на покупку товаров и услуг за первый квартал этого года составила более 600 миллиардов рублей, следует из данных Росстата. Таким образом, средняя скорость, с которой в общей сумме тратятся накопления, составляет около 7 миллиардов рублей в день.

Аналитик «Райфайзенбанка» Станислав Мурашов отмечает, что начало этого года принесло ухудшение по всем статьям доходов. При этом, судя по всему, наиболее сильно это затронуло «серый» сегмент рынка труда. По данным Центробанка, реальные доходы граждан откатились на уровень 10-летней давности.

Помимо сбережений, для покрытия своих потребностей граждане используют и потребительские кредиты, отмечает эксперт. Их выдача постоянно ускоряется и в ближайшее время может достигнуть темпов конца прошлого года. С января по март этого года, следует из документов ЦБ, физлицам было выдано займов на общую сумму свыше 1 триллиона рублей.

Вместе с тем в Минэкономразвития прогнозируют рост доходов россиян в этом году на 3%