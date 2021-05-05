Депутаты предлагают запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

В Госдуму внесен соответствующий законопроект.

В документе речь идет об отождествлении целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистского блока, установленными Международным трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны. Также предлагается запретить публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Действие законопроекта, в случае принятия, будет распространяться на выступления и публикации в СМИ и интернете.

Поправки вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Авторы инициативы единороссы — глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. В пояснительной записке они назвали своей целью «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе».

Авторы проекта отмечают, что проект подготовлен во исполнение поручений президента Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося в октябре прошлого года.