Россияне из-за инфляции и снижения доходов перешли в «режим проедания сбережений»

Ежедневно их счета в сокращаются в среднем на 7 миллиардов рублей, пишет интернет-издание Finanz.ru, со ссылкой на данные Росстата.

Рост цен, по словам экспертов, бьет рекорды за 5 лет по составу потребительской корзины и за 6 лет — на рынке продовольствия и лекарств. Общий объем потребительских расходов остается ниже докризисного. Помимо сбережений в ход идут банковские кредиты, выдача которых «ускоряется и вскоре достигнет темпов конца прошлого года», говорят аналитики.

В свою очередь в правительстве прогнозирует рост реальных доходов россиян в этом году на 3%.