В Госдуму внесен законопроект, который запрещает публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии

В нем предлагается в том числе запретить публичное отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом. Это затронет выступления, а также публикации в СМИ и интернете.

В документе говорится, что таким образом его авторы хотят сохранить память о защитниках Отечества, «обеспечить правовую защиту исторической правды, значения подвига народа».

Проект внесли несколько депутатов и член Совета Федерации от партии «Единая Россия». Они ссылаются на слова президента Владимира Путина в прошлогоднем послании, который потребовал бороться с тем, что назвал попытками переиначить историю.