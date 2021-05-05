Украина отказалась от строительства стены на границе с Россией

Вместо этого вырыли противотанковые рвы.

400 километров противотанкового рва, 100 километров металлического забора и 70 километров колючей проволоки. О таких успехах в строительстве оборонительных сооружений в интервью агентству РБК Украина отчитался глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Он сказал, что работы по установке этих укреплений на сегодняшний день закончены только на харьковской границе, а, например, в Сумской области они даже не начинались.

Проходит это строительство в рамках проекта «Стена», который был одобрен правительством Украины еще в 2014 году. С помощью специальной линии фортификационных сооружений Киев планировал обороняться от возможных диверсантов и препятствовать перевозке оружия через границу.

Сегодня Дейнеко признал, что в изначальном виде этого проекта уже нет. «Такой стены, которая бы стала своеобразным саркофагом от русских «Искандеров» и танков. Такой стены не существует». Он добавил, что единственной стеной теперь может стать «готовность к самопожертвованию и мужество» украинцев. Глава погранслужбы также выразил надежду, что меценаты помогут оплатить эти работы, например, закупить колючую проволоку.

Построить стену на границе с Россией в 2014 году предложил глава правительства Арсений Яценюк. Проект несколько раз останавливался из-за проблем с финансированием.