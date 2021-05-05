Научный центр «Вектор» проводит испытания по трехкратному введению вакцины от коронавируса, чтобы усилить действие антител, — сообщил представитель центра Александр Рыжиков. По его словам, испытания на животных дали положительный эффект.

Разработчик вакцины «Спутник» заявляет, что пока не рассматривает возможность трехкратной вакцинации. Об этом «Эху» сказал вирусолог центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Научный центр имени Чумакова изучает возможность трехкратного введения вакцины для усиления иммунного ответа при низком уровне антител, — заявил директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, люди разные, и режим выработки антител может немного различаться.