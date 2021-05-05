Вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что Крым обеспечен водой на ближайшие годы, однако, региону необходимо искать новые источники водоснабжения. Среди вариантов – строительство новых водозаборов, добыча воды из Азовского моря, опреснение морской воды.