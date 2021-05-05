В России с октября прошлого года закрылось 6% туристических компаний и 4% гостиниц, — пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследования сервиса «Контур.Фокус». По некоторым данным, за год после начала пандемии с рынка ушли до 40% турагентств.