Венесуэла приступила к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Первым волонтером стал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, — сообщили в Роспотребнадзоре. «ЭпиВакКорона» разработана новосибирским центром «Вектор». Ранее в Венесуэле была зарегистрирована другая российская вакцина – «Спутник».
2021-05-05T15:30:37+03:00
2021-05-05T15:30:37+03:00
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15:30, 05 мая 2021
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