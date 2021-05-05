Венесуэла приступила к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Первым волонтером стал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, — сообщили в Роспотребнадзоре. «ЭпиВакКорона» разработана новосибирским центром «Вектор». Ранее в Венесуэле была зарегистрирована другая российская вакцина – «Спутник».