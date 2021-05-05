Десятиметровый фонтан кипятка забил в центре Петербурга

По предварительным данным пострадали только припаркованные автомобили.

Горячая Вода с паром вырвались из-под земли у дома №67 на Большой Морской улице. Это самый центр города. Кипяток начал поливать автомобили, которые были припаркованы у института аэрокосмического приборостроения. Прохожие били ногами по шинам машин, чтобы сработала сигнализация, и на её звук вышли владельцы авто.

Как сообщили изданию «Фонтанка.ру» в пресс-службе «Теплосети», гражданская ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц застрахована, то есть владельцы машин должны будут получить компенсации. Также по данным аварийщиков никто из-за проишествия не пострадал.

На месте уже работают ремонтные бригады.

В районе аварии и прилегающих улиц сейчас затруднено движение.