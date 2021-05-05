Еврокомиссия предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС для иностранных госкомпаний и бизнеса с господдержкой

Еврокомиссия предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС для иностранных государственных компаний и частного бизнеса с господдержкой.

Новые правила должны быть направлены на сдерживание Китая, говорится в материалах газеты The Wall Street Journal. В частности, там указывают на то, что китайские компании ведут недобросовестную конкуренцию.

Допускать на рынок надо только после уведомления о источниках финансирования и при положительном решении комиссии, говорится в заявлении регулятора. Если же организация решит скрыть свои источники, компания будет лишена возможности принимать участие в сделке.

Отмечается, что меры будут работать в тех случаях, когда происходит слияние или приобретение европейских компаний, если их годовой доход больше 500 миллионов евро, а размер иностранной инвестиции превышает 50 миллионов евро. Еврокомиссия также будет проверять тендеры в сфере государственных закупок в странах ЕС. Помимо этого, регулятор оставляет за собой право самостоятельно инициировать проверку иностранных игроков.

Предложение Еврокомиссии в ближайшее время обсудят главы государств Евросоюза, после этого его должен утвердить Совет ЕС.