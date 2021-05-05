Руководители семи региональных авиакомпаний предупреждают о риске закрытия малых аэропортов и сокращения рейсов

Руководители семи региональных авиакомпаний, работающих в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке, предупреждают о риске закрытия малых аэропортов и сокращения рейсов. Они направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, среди причин названо отсутствие средств на модернизацию площадок. Постановления правительства от 5 октября 2020 года ужесточают требования безопасности к посадочным площадкам. К октябрю в малых аэропортах нужно установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, вести круглосуточное патрулирование.

