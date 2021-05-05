В Индии за сутки выявлено более 382 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли – 3 тысячи 780 человек

Это максимальный показатель с начала пандемии, — сообщает министерство здравоохранения. При этом в стране около 160 миллионов человек сделали прививку от коронавируса, в частности, около одного миллиона четырехсот тысяч привились за последние сутки.
2021-05-05T14:36:03+03:00
2021-05-05T14:36:03+03:00
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14:36, 05 мая 2021
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