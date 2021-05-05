Правительство Великобритании упрощает въезд в страну ученым, художникам и музыкантам, удостоенным престижных премий

Правительство Великобритании с сегодняшнего дня упрощает въезд в страну ученым, художникам, актерам и музыкантам, удостоенным престижных премий. Изменения в иммиграционных правилах призваны привлечь в Соединенное Королевство талантливейших людей со всего мира, — отмечает местная пресса. В частности, получить визу для жизни и работы в Великобритании по упрощенной программе могут лауреаты премий «Оскар», «Грэмми», BRIT Awards, а также нобелевские лауреаты.