Правительство Великобритании упрощает въезд в страну ученым, художникам и музыкантам, удостоенным престижных премий

Правительство Великобритании с сегодняшнего дня упрощает въезд в страну ученым, художникам, актерам и музыкантам, удостоенным престижных премий. Изменения в иммиграционных правилах призваны привлечь в Соединенное Королевство талантливейших людей со всего мира, — отмечает местная пресса. В частности, получить визу для жизни и работы в Великобритании по упрощенной программе могут лауреаты премий «Оскар», «Грэмми», BRIT Awards, а также нобелевские лауреаты.
2021-05-05T14:35:41+03:00
2021-05-05T14:35:41+03:00
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14:35, 05 мая 2021
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